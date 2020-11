Touchée par le Covid-19 le mois dernier, Corinne Diacre a choisi de se tenir à l'écart de Paris pour la traditionnelle conférence de presse, qu'elle tiendra en visio jeudi à partir de 11h30, quatre jours avant le début du rassemblement à Clairefontaine. Convoquera-t-elle la capitaine Henry parmi les 23 joueuses ou plus retenues pour le match qualificatif à l'Euro-2022 contre l'Autriche, le 27 novembre à Guingamp, et la réception du Kazakhstan le 1er décembre à Vannes ? La star de l'OL a apporté dimanche sur Canal+ un témoignage puissant du malaise régnant en équipe de France, un mois après sa non-sélection sur " critère sportif ".

A 31 ans, la milieu de terrain s'est faite l'écho des "retours pesants et négatifs" venus du vestiaire tricolore, prenant soin de ne pas limiter le sujet à un conflit entre Diacre et l'OL. "C'est le ressenti de la majorité de l'équipe. Certaines filles n'osent pas parler, il y a de la crainte" mais "si je ne parle pas, qui va parler ?", a-t-elle asséné. Cette charge de la capitaine, inédite et lourde, place la sélectionneuse face à un choix cornélien: soit convoquer la Lyonnaise et s'exposer à une cohabitation houleuse, soit la snober une nouvelle fois et provoquer une salve de critiques, notamment de son propre camp.