C.D.: J'ai entendu beaucoup de choses, je pense par contre que ce n'est pas le moment de m'entendre moi. Je ne suis pas quelqu'un qui se manifeste très régulièrement dans la presse. Mais ce moment viendra car il y a beaucoup de choses erronées, ou fausses. Il faudra que je rétablisse non pas quelques vérités mais mon point de vue. Mais aujourd'hui, ma priorité c'est le groupe, que celui-ci vive bien.

Amandine Henry et Corinne Diacre lors du Mondial 2019

C.D. : Avoir une discussion avec les joueuses, c'était difficile dans ces conditions. Je préfère m'adresser au groupe physiquement, et pour cela il va falloir patienter. En revanche, je leur ai dit que mon métier était de sélectionner. Donc je sélectionne. A chaque fois il y a une pré-liste de plus de 40 joueuses, et je ne peux en sélectionner que 23 même si nous sommes 24 cette fois-ci. Je peux comprendre que certaines soient déçues de ne pas voir telle ou telle joueuse appelée, mais ces décisions m'appartiennent.