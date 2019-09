Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, livrera sa liste à partir de 11h30, jeudi, depuis le siège parisien de la Fédération française de football. Après un premier tour de chauffe contre l'Espagne (2-0) fin août en amical, c'est le début des choses sérieuses pour les Françaises qui, faute de ticket d'entrée pour les Jeux olympiques de 2020, ont pour unique objectif de se qualifier au prochain Championnat d'Europe en Angleterre.

Le début de l'aventure, après un galop d'essai amical le 4 octobre à Nîmes contre l'Islande, s'écrira à Shymkent, dans le sud du Kazakhstan, pour le premier match en compétition officielle depuis le quart de finale du Mondial perdu fin juin contre les Etats-Unis. En fin d'été, Diacre s'était contentée de rappeler l'ensemble des mondialistes disponibles, comme son homologue masculin Didier Deschamps l'avait fait l'année précédente après la victoire au Mondial russe.

Reconduira-t-elle jeudi cette "logique de groupe" pour les matches d'octobre, ou ouvrira-t-elle la porte de l'équipe de France à des nouvelles venues ou à des revenantes ?

Katoto, suspense intact

Contre l'Espagne, la technicienne de 45 ans était privée de la gardienne Pauline Peyraud-Magnin, la défenseure Eve Périsset et la milieu Maéva Clémaron, habituelles remplaçantes en sélection, toutes blessées. Justine Lerond (Metz), Elisa De Almeida (Montpellier) et Léa Khelifi (Paris SG), appelées à leur place, n'avaient toutefois pas joué. Les absentes de septembre postulent de nouveau pour une place dans les 23, mais leurs chances de revenir dans le groupe sont inégales. Peyraud-Magnin n'a repris la compétition que dimanche avec Arsenal, plus tardivement que Clémaron revenue mi-septembre avec Everton.

Quant à Périsset, non retenue pour le Trophée des championnes samedi, son retour est programmé jeudi pour le seizième de finale retour de Ligue des champions à Paris face à Braga, indique-t-on dans son club. Ses coéquipières parisiennes Grace Geyoro et Kadidiatou Diani, titulaires lors du dernier match contre l'Espagne, devraient logiquement être appelées par Diacre. Le suspense est en revanche plus épais concernant Marie-Antoinette Katoto. La jeune attaquante du PSG (20 ans), plus vue sous le maillot tricolore depuis novembre 2018, espère renouer le fil rapidement avec l'équipe de France.

Mais la meilleure buteuse du dernier Championnat de France fait face à la concurrence d'un groupe d'attaquantes solidement installées en sélection, à l'image des Lyonnaises Eugénie Le Sommer et Delphine Cascarino, de la Bordelaise Viviane Asseyi, la Montpelliéraine Valérie Gauvin et la Parisienne Diani. Emelyne Laurent est probablement celle qui regardera l'annonce de la liste de Diacre avec le plus de fébrilité. La Lyonnaise, prêtée cette saison à Bordeaux, est très régulièrement appelée chez les Bleues, certes, mais elle reste cantonnée à un rôle de remplaçante qui la place sous la menace directe de Katoto.