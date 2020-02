Les mots choisis par le gardien sont forts. Mais, au vu du scénario de la rencontre, on peut comprendre l'agacement de Benoît Costil. "On a quatre ballons de deux à zéro... A un moment donné, tant mieux (d'avoir concédé le nul, ndlr). On se fait punir, on a tendu la joue mais c'est de notre faute. On est les rois des cons".

UN C.S.C à dix minutes de la fin

Les Girondins peuvent vraiment s'en mordre les doigts. Alors qu'ils menaient au score, les hommes de Sousa se retrouvent en supériorité numérique à la 68e suite à l'expulsion logique de Jean-Charles Castelleto. Mais les Bordelais vont se saborder eux-mêmes, et offrir le point du match nul à Brest à dix minutes de la fin, sur un but contre son camp de Loris Benito.