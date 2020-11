" Déjà, je tiens à redire que je n'ai pas pris ma retraite internationale. Je suis sélectionnable (...) Il n'y avait aucune relation de confiance et aucun échange avec la coach ", a déclaré la gardienne de l'OL à L'Equipe , qui souhaitait " faire une pause (avec les Bleues, ndlr) par rapport à l'échec de la Coupe du monde ". Une décision expliquée à Diacre dans un entretien qui a duré " une minute " selon ses dires. Selon la gardienne, la donne a changé avec sa sélectionneuse à un moment précis : le jour où elle a décidé de lui faire " remonter des informations ", avec des joueuses réclamant " un peu plus d'autonomie " et d'être moins " fliquées ".

"On m'a reproché mon attitude, que je n'étais pas assez positive, que je n'étais pas à 100 % aux entraînements (...) J'ai bien expliqué que ma situation, psychologiquement, était compliquée car j'ai été déçue, je me suis sentie trahie car on m'a accusée d'une chose qui était fausse. Je me suis sentie attaquée (...) Il m'est arrivé en équipe de France de pleurer lors de l'échauffement d'un match parce que je ne me sentais pas bien", ajoute Bouhaddi, précisant que le staff de Diacre a "très peu d'échanges" avec les Bleues..