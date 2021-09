Pour le Brésil, l'essentiel a été assuré. Et c'est probablement tout ce qui compte. En battant le Chili (0-1) jeudi à Santiago , Neymar et ses coéquipiers ont poursuivi leur carton plein avec une 7e victoire en 7 matches lors des qualifications pour le Mondial-2022. Discret, l'attaquant du PSG, lui, n'a pas vraiment disputé le meilleur match de sa carrière. Critiqué par certains observateurs et supporters de son pays, le numéro 10 de la Seleçao a préféré en rire dans un message publié sur Instagram.