Allemagne: Le patron de Dortmund déplore que Schürrle "ne fonctionne pas"

La déception est de taille. L'international allemand André Schürrle, arrivé à Dortmund en 2016, n'a toujours pas convaincu dans la Ruhr et le patron du Borussia Hans-Joachim Watzke lui a suggéré vendredi de "rechercher les causes" de ce relatif échec, au moment où l'Inter Milan pourrait être intéressé par un prêt.

"Très franchement et honnêtement: les deux parties (Dortmund et Schürrle ndlr), au jour d'aujourd'hui, ne sont pas encore satisfaites", a dit M. Watzke au quotidien Die Welt, à propos d'un attaquant champion du monde acheté à Wolfsburg pour 30 millions d'euros, un investissement exceptionnellement élevé pour le Borussia. Souvent blessé, le joueur de 27 ans n'a été titulaire en championnat que neuf fois en une saison et demie, pour 19 apparitions au total, deux buts et quatre passes décisives.

"A quoi tient qu'il ne fonctionne pas ?", s'interroge M. Watzke: "Il semblerait que ce ne soit pas seulement chez nous à Dortmund qu'il ait mal fonctionné". Et le patron du Borussia de lui conseiller "de rechercher un peu les causes" de son malaise. Pour autant, M. Watzke a tenu à préciser que ses remarques ne valaient pas assentiment pour un transfert : "Il a chez nous toutes les possibilités, nous lui redonnerons toujours une chance de se montrer. Mais en dernière analyse, il doit régler le problème sur le terrain", a-t-il ajouté.