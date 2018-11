James touché au genou, plusieurs semaines d'arrêt

"Le genou de James va d'abord être laissé au repos pendant dix jours, et ensuite il entamera la thérapie et la rééducation", précise le club.

Cette blessure est un coup dur pour le Bayern, actuellement cinquième du championnat, puisque James (27 ans) vient rejoindre à l'infirmerie quatre autres joueurs: les milieux de terrain Thiago Alcantara et Corentin Tolisso, et les attaquants Kingsley Coman et Arjen Robben. "C'est évidemment une mauvaise nouvelle. James est un joueur très important, un esprit créatif et nous n'en avons pas d'autre comme lui", a commenté son coéquipier Sandro Wagner.

Le champion d'Allemagne en titre traverse actuellement une très mauvaise passe, avec trois matches perdus sur ses six dernières sorties, et un retard de sept points sur le leader de la Bundesliga, le Borussia Dortmund.