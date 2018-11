M'Gladbach balaye Düsseldorf et chipe la deuxième place au Bayern

Thorgan Hazard (48e sur penalty et 82e), le frère d'Eden Hazard, et Jonas Hofmann (67e) ont scellé la victoire des "Poulains". Avec 20 points, Mönchengladbach est à quatre points de Dortmund, et à égalité avec le Bayern Munich, mais avec une meilleure différence de buts. Brême, 17 points, joue à 18h00 à Mayence et peut s'inviter dans le top 4 qualificatif pour la Ligue des champions en cas de victoire.

Cette huitième victoire consécutive à domicile pour le club rhénan a été longue à se dessiner. Dominateur dans l'entre-jeu, le Borussia n'est pas parvenu à trouver des failles en première période dans une défense ultra-regroupée, face à une équipe bien décidée à procéder par contres. Le penalty de Hazard a débloqué la partie. Le promu Düsseldorf occupe la dernière place, à égalité parfaite de points et de buts avec Stuttgart.