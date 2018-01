Ribéry n'a toujours pas digéré le Ballon d'Or 2013 : "Comme si c'était un vol"

De l'eau a coulé sous les ponts. Mais la cicatrice n'est pas refermée. De fin 2013 à début 2018, Franck Ribéry n'a toujours pas digéré d'avoir vu le Ballon d'Or lui glisser entre les doigts, au profit de Cristiano Ronaldo. Le Français, vainqueur de la Ligue des champions cette année-là, de la Bundesliga et de la Coupe d’Allemagne, en plus d’être le fer de lance des Bleus, avait tout pour lui. Sauf les votes des joueurs et des sélectionneurs. Il a terminé à la troisième place, derrière CR7 et Lionel Messi.

A l'époque, le Français avait été placé en tête du scrutin par les journalistes. Mais, comme Wesley Sneijder trois ans auparavant, il a été privé de la récompense suprême car les capitaines et sélectionneurs ne l'avaient pas plébiscité.

" Tu penses que le Portugal aurait voulu que ce soit Messi ou Ribéry ? "

Ribéry avait également été chiffonné par la décision - tardive - prise par la FIFA de reculer les dates de clôture de votes, qui avaient permis d'inclure les barrages au Mondial où CR7 avait particulièrement brillé (4 buts sur les deux matches face à la Suède).

Dans le documentaire "Ma part d'ombre", diffusé dimanche par Canal Plus, l'ancien international français (81 sélections) est revenu sur cet épisode douloureux, qui l'a plombé psychologiquement et physiquement. Parce qu'il s'est senti seul. "C'est comme si c'était un vol, a-t-il confié, touché. J'ai eu le soutien de certains Français mais pas l'ensemble de mon pays. J'ai vu de mes propres yeux, des personnes, des Français, des entraineurs dire : c'est Cristiano Ronaldo (le Ballon d'Or). Tu penses que le Portugal aurait voulu que ce soit Messi ou Ribéry ? Impossible. Tu penses que l'Argentine aurait voulu que Ronaldo ou Messi soit Ballon d'Or ? Impossible."