Une page se tourne. Arjen Robben, 35 ans et tout juste en fin de contrat avec le Bayern Munich a annoncé au Telegraaf qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur : "C’est sans aucun doute la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre dans ma carrière. Une décision dans laquelle "cœur" et "esprit" sont entrés en collision", a-t-il déclaré.

Arjen Robben, FC Bayern MünchenGetty Images

Le Néerlandais vient de clôturer une page longue de 19 ans, entre ses débuts au FC Groningen, ses passage à Chelsea et au Real Madrid, et surtout ses dix ans au Bayern Munich, avec qui il a remporté une Ligue des Champions, huit championnats d'Allemagne, et quatre coupes d'Allemagne. Il avait annoncé en mai dernier envisager la retraite, si aucune offre de club ne lui convenait.

Robben n'a aucun regret. Le Néerlandais, qui a connu de nombreux pépins de santé cette saison - à l'image de sa carrière - affirme : "Pour le moment, je suis en forme et en bonne santé et, en tant que fan de nombreux autres sports, je souhaite que cela reste ainsi à l'avenir. Donc, je m'arrête définitivement, mais c'est bien comme ça."