Rabbi Matondo of Schalke in action against Marco Friedl of Bremen during the Bundesliga match between FC Schalke 04 and SV Werder Bremen at Veltins-Arena on May 30, 2020 in Gelsenkirchen, Germany.

BUNDESLIGA - La reprise post-confinement ressemble à un long chemin de croix pour Schalke 04. Surpris à domicile par un Werder Brême pourtant relégable (0-1), les Knappen enchaînent un quatrième revers et glissent au 11e rang. En difficulté ces derniers temps, l'Eintracht Francfort s'est donné de l'air en s'imposant à Wolfsburg (0-1), alors que le Hertha a dompté Augsburg (1-0).

Schalke 04 s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Ce samedi, dans le cadre de la 29e journée de Bundesliga, le club de Gelsenkirchen s'est incliné contre le Werder Brême (0-1). Dans une Veltins Arena à huis clos, c'est Leonardo Bittencourt (32e) qui a fini par libérer les siens, d'une sublime frappe pleine lucarne. Au classement, Schalke 04, désormais dixième, perd donc encore du terrain sur les places européennes. Quant au Werder (17e), il confirme son regain de forme et revient à deux petites longueurs du Fortuna Düsseldorf, barragiste.

Bundesliga Wolfsburg s'amuse à Leverkusen, Mönchengladbach n'avance pas 26/05/2020 À 20:24

Les hommes de David Wagner avaient l'occasion de se relancer contre un mal classé. Mais le Werder Brême, en forme depuis la reprise mi-mai (une victoire, un nul, une défaite), a, d'entrée, totalement cadenassé le jeu, tout en mettant le pied sur le ballon (83% de possession dans le premier quart d'heure). Après une première tentative lointaine de Davy Klaassen (13e), c'est finalement Leonardo Bittencourt qui a mis tout le monde d'accord, d'un sublime but consécutif à une perte de balle de Jean-Clair Todibo. Le joueur prêté par le TSG Hoffenheim, servi au préalable par Milot Rashica, s'est avancé vers la cage avant de déclencher une puissante frappe du gauche venue se loger dans la lucarne (0-1, 32e).

Troisième clean sheet consécutif pour le Werder Brême

Lors du second acte, les rôles ont été inversés, et Schalke 04 a alors entrepris de mettre la pression sur le but adverse. A la pause, des changements ont même été effectués et Jean-Clair Todibo, averti et fautif sur le but, en a notamment fait les frais. Mais hormis une frappe en angle fermé de Benito Raman (53e), Jiri Pavlenka a passé un après-midi relativement tranquille. David Wagner, privé notamment d'Amine Harit et de son meilleur buteur en championnat Suat Serdar (sept réalisations), a rapidement vu ses protégés montrer leurs limites offensives.

Dix-septième défense de Bundesliga (59 buts encaissés), le Werder Brême, bien que toujours relégable, confirme là son excellente forme du moment, avec ce troisième clean sheet consécutif enregistré. De son côté, depuis la reprise, Schalke 04 a perdu tous ses matchs. Le club de Gelsenkirchen en est même à onze rencontres sans victoire. Une période décidément bien délicate pour le septuple champion d'Allemagne.

Dans les autres rencontres de l'après-midi, Wolfsbourg, sixième, est retombé dans ses travers contre l'Eintracht Francfort (1-2), douzième et qui a pourtant terminé la rencontre en infériorité numérique. Une fin de match particulièrement tendue, avec quatre avertissements et donc un carton rouge distribués dans le temps additionnel. Hoffenheim, septième, a enfoncé encore un peu plus Mayence, quinzième (0-1), et revient à hauteur de Wolfsbourg (42 points chacun). Enfin, le Hertha Berlin, neuvième, a poursuivi sa belle série contre Augsbourg, quatorzième (2-0).

Frankfurt jubelt in Wolfsburg Crédits Getty Images

Bundesliga Schalke continue de sombrer 24/05/2020 À 13:23