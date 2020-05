BUNDESLIGA - Cologne a marqué le pas dans sa quête d'Europe, dimanche, en concédant le nul face à Mayence (2-2) après avoir pris deux buts d'avance. Cologne stagne à la 10e place et Mayence reste 15e.

La Bundesliga et ses matches spectaculaires sont bien de retour. La rencontre de dimanche après-midi entre Cologne et Mayence ne constituait pas un choc mais elle s'est révélée prolifique avant de se solder sur un score de parité (2-2). Le résultat ne fait pas les affaires des locaux qui ont compté deux buts d'avance après les réalisations de Uth (6e, sp) et Kainz (53e) mais laissent filer des points précieux dans la course à l'Europe. Les joueurs de Mayence, eux, ont su réagir dans la dernière demi-heure par l'intermédiaire d'Awoiyi (61e) et Kunde (72e) et s'offrent un partage des points bienvenu dans leur course au maintien.

Comme avant la coupure de deux mois, Cologne a très vite pu compter sur le talent de son meneur de jeu Mark Uth. Le joueur prêté par Schalke 04 depuis le mois de janvier a montré ses qualités techniques d'entrée et poussé le Français Moussa Niakhaté à la faute dans sa surface avant de transformer le penalty (1-0, 4e). Auteur de son cinquième but de la saison (plus quatre passes décisives), Uth s'est montré décisif lors d'un cinquième match de rang.

Les Boucs ont toutefois choisi de se replier dans leur camp et de céder le ballon à des visiteurs volontaires bien que maladroits au moment de tenter leur chance. Bien plus réalistes, les joueurs de Cologne ont, eux, su frapper de nouveau en début de seconde période quand Florian Kainz a parfaitement repris un centre de Dominick Drexler, entré en jeu à la reprise (2-0, 53e).

Beierlorzer tient sa petite revanche

Si Markus Gisdol a eu le nez creux en lançant Drexler, son homologue Achim Beierlorzer n'a rien eu a lui envier. Le coach de Mayence a répliqué en remplaçant Dong-Won Ji par Taiwo Awoniyi (55e). L'attaquant nigerian a mis à peine plus de cinq minutes pour réduire la marque au bout d'une belle action collective (2-1, 61e). Limogé par Cologne en novembre dernier, Beierlorzer a forcément savouré.

L'entraîneur de Mayence s'est certainement également régalé devant la sublime percée axiale et le but de Pierre Kunde Malong synonyme d'égalisation (2-2, 72e). Malgré une fin de match totalement débridée, ses hommes n'ont pas réussi à arracher la victoire mais ils sauront se satisfaire de ce point qui leur permet de conserver neufs longueurs d'avance sur la zone rouge et quatre sur le barragiste, le Fortuna Düsseldorf.

