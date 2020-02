Leipzig revient de loin mais perd la tête

Leipzig a tangué, coulé, mais s'est finalement relevé. Mené 2-0 par un Mönchengladbach conquérant en première période, Leipzig a finalement arraché le nul sur sa pelouse dans les ultimes minutes de la rencontre. Grâce à un boulet de canon à la 89e minute signé Christopher Nkunku, les hommes de Julian Nagelsmann ont arraché le point du nul, pour finalement prendre la seconde place de Bundesliga. Leipzig laisse sa place de leader au Bayern Munich, vainqueur de Mayence cet après-midi (3-1).

Longtemps, pendant les quarante-cinq premières minutes à vrai dire, Mönchengladbach a dominé les débats. Durant la première période, Marcus Thuram et Alassane Pléa ont multiplié les offensives pour finalement mener 2-0 logiquement à la pause. Pléa a d'abord ouvert la marque sur un superbe débordement de Thuram et une belle action collective devant la surface de Leipzig (1-1, 24e). C'est ensuite Hofmann qui est parvenu à marquer le but du break, sur une énième relance ratée, cette fois-ci par Lukas Klostermann (2-0, 35e).

Nkunku, le sauveur

L'autoroute vers la victoire semblait totalement dégagée pour les hommes de Marco Rose, elle était finalement semée d'embûches. A la 50e minute, sur un centre pourtant anodin, Yann Sommer, gêné par Denis Zakaria, a laissé filer le ballon de ses mains, Patrik Schick n'a plus eu qu'à conclure. Dans un élan d'espoir, Leipzig a alors appuyé sur l'accélérateur, avant que Pléa leur enclenche la 5e vitesse. Sur une contestation malvenue, l'attaquant français a finalement été expulsé à 30 minutes de la fin du match, laissant ses coéquipiers dans une situation délicate.

Même si Sommer a tenu la victoire à bout de bras, Nkunku la lui a arrachée. A la 89e minute, à l'entrée de la surface, l'ancien Parisien n'a pas résisté à la tentation d'envoyer une ogive vers le dernier rempart de Gladbach. Celle-ci a terminé droit dans la lucarne. Un but qui sauve Leipzig mais ne gâche pas le bonheur du Bayern, nouveau leader de la Bundesliga.