Le Bayer Leverkusen, qui s'est incliné 2-1 à Francfort samedi, offre l'occasion de prendre le large en tête de la Bundesliga aux favoris Bayern et Leipzig, qui n'ont pas encore joué. Leverkusen avait pourtant commencé magnifiquement, avec un but de très grande classe du néo-international allemand Nadiem Amiri : passe lumineuse en profondeur du nouveau talent allemand de 17 ans Florian Wirtz, contrôle orienté parfait d'Amiri qui, dos au but, bat Kevin Trapp d'une subtile talonnade (1-0, 10e).