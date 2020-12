Bundesliga

Un geste impardonnable et de gros regrets à venir pour Marcus Thuram. L’attaquant français a été exclu ce samedi face à Hoffenheim après avoir craché au visage de Stefan Posch, avec qui il a eu une altercation à la 76e minute. Après l’incident, l’arbitre de la rencontre a interrompu le jeu pour aller consulter le VAR et logiquement exclure le buteur de Mönchengladbach. Une exclusion qui ne devrait pas en rester là et pourrait déboucher sur une sanction lourde.