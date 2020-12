Alassane Pléa tient la grande forme. Déjà auteur d'un doublé cette semaine face à l'Inter en Ligue des champions (2-3), l'attaquant français a encore brillé samedi. Et permis à Mönchengladbach d'éviter la défaite à Fribourg (2-2) en inscrivant le but égalisateur de son équipe d'une magnifique frappe enveloppée du pied droit en pleine lucarne. Le Borussia a ainsi enchaîné un troisième match sans défaite en championnat et reste en embuscade dans la course à la Ligue des champions à la 7e place du classement, et provisoirement à trois longueurs du podium.