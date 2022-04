Le Rasenballsport Leipzig n’a pas fait dans le détail ce samedi. Face à une équipe du Borussia Dortmund qui avait pourtant fait le plein de spectateurs et forte d’une série de six matchs sans défaite, les coéquipiers de Christopher Nkunku se sont imposés sans débat au Signal Iduna Park (1-4). Auteur de son 16e but cette saison en Bundesliga, le néo-international français en a profité pour signer deux passes décisives. Le Bayern Munich s’envole en tête du classement, avec désormais 9 points d’avance sur les Jaune et Noir de Dortmund.

Poussés par leur public du Signal Iduna Park, comble après la levée des restrictions dans les stades à partir de cette 28e journée de Bundesliga, les joueurs de Marco Rose se sont activés les premiers, par Marco Reus (7e) et Erling Haaland (13e). Sans effet : c’est le RB Leipzig qui a ouvert la marque sur son premier tir cadré, sur un beau lob de près de Konrad Laimer, idéalement servi par Christopher Nkunku (0-1, 21e). Les joueurs du BVB ont rapidement perdu pied, puisqu’à la demi-heure de jeu, Laimer a marqué un second but, sur un tir du gauche dévié par Emre Can dans la surface, assez pour prendre l’infortuné Gregor Kobel à contre-pied (0-2, 30e).

Un 16e but pour Nkunku en Bundesliga cette saison

Fraichement auréolé de ses deux premières sélections en Bleu il y a quelques jours, Nkunku a participé à la fête en inscrivant son 16e but en Bundesliga cette saison, une frappe placée du gauche chirurgicale sur service de son compagnon Laimer (0-3, 57e). Nkunku a également été décisif sur le bijou de la soirée, puisque c’est lui qui a idéalement isolé Dani Olmo à l’entrée de la surface de réparation avant que l’international espagnol n’enroule une frappe du droit de haute qualité sous la barre de Kobel (1-4, 86e).

C’est aussi la 13e passe décisive de Nkunku en Bundesliga. Le but de l’honneur jaune et noir inscrit par Donyell Malen (1-3, 84e) parait bien anecdotique : le Bayern Munich s’envole en tête du classement, avec 9 points d’avance sur les coéquipiers d’Erling Haaland qui voient leurs espoirs de titre se réduire un petit peu plus. Le RB Leipzig est 4e avec 48 points, à 9 points du Borussia Dortmund.

