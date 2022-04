Dortmund poursuit sa chasse du Bayern Munich. Grâce à un doublé de Julian Brandt entré en jeu dès la douzième minute de jeu, le BVB s'est imposé sur la pelouse du Vfb Stuttgart (0-2). Pourtant, les locaux ont eu les occasions pour accrocher l'actuel deuxième du championnat d'Allemagne mais leur manque criant de réalisme a fait défaut. Résultat des courses : les Schwarz-Gelben se retrouvent provisoirement à six points du leader munichois en ouverture de la vingt-neuvième journée de la Bundesliga 2021-2022.

Invaincu en cinq déplacements en championnat depuis le début de l'année civile, Dortmund avait à cœur de s'imposer sur la pelouse de Stuttgart. Mais rapidement, les plans du collectif de Marco Rose se sont compliqués à première vue : dès la première minute de jeu, Giovanni Reyna a laissé sa place à Julian Brandt. À première vue seulement, puisque l'entrant va finalement être l'homme de ce match. Invaincu depuis trois rencontres à domicile, Stuttgart a laissé trop d'espaces dans sa défense et Erling Haaland en a profité pour servir Brandt pour marquer face au but vide.

D'abord signalé hors-jeu, le Norvégien a vu son action vérifiée à la VAR et le but a logiquement été validé (13e, 0-1). La suite ? Une phase de domination pour Stuttgart mais non-concluante dans les faits. Seul face à Gregor Kobel, Omar Marmoush a vu son ballon piqué passer au-dessus du but (23e), puis l'international égyptien a gâché une nouvelle opportunité après une belle percée centrale de Watary Endo (30e).

Mais grâce au manque d'efficacité de Marco Reus face au but (44e, 60e), le suspense a perduré. En deuxième période, Stuttgart a toutefois compris que ce vendredi ne serait pas son jour de chance. Par deux fois, les locaux ont touché la barre de Kobel lors des tentatives de Pascal Stenzel (61e) et Borna Sosa (90e). Dix minutes plus tôt, le défenseur croate avait enroulé un magnifique ballon dans la lucarne de Kobel, mais le portier avait sauvé son équipe d'une superbe parade main opposée (80e).

Et puis de toute façon, Brandt avait doublé la mise sur un service de Reus (71e, 0-2). C'était un jour sans pour Stuttgart, mais il n'en faudra pas trop : en cas de victoires cumulées de l'Arminia Bielefeld et du Hertha Berlin, l'ancien club de Benjamin Pavard pourrait être relégable à cinq journées du terme du championnat. L'alerte n'est pas encore rouge, mais..

