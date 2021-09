Avec son titre "Ramenez la coupe à la maison", Vegedream est devenu un chanteur reconnu dans le monde entier. Alors quand Stéphane Mbia s'est engagé la semaine passée avec Fuenlabrada, une formation de deuxième division espagnole, le Community Manager du club a semblé judicieux d'ajouter une musique de fond de l'artiste français pour la présentation de l'ex-Marseillais sur Instagram. Mais une chanson totalement inapropriée à la situation...

Plutôt que le tube racontant les exploits de Pogba, Mbappé, Kanté and co au Mondial 2018, il a opté pour la chanson "La fuite", dont les paroles insultants ("enc..., tu t'es trompé") ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. "Je vais donner le maximum et aider toute l'équipe", avait pourtant déclaré Stéphane Mbia lors de sa conférence de presse de présentation. Des propos repris par le Community Manager, également raillé dans la section commentaires.

Deux ans après son départ de Toulouse, l'international camerounais de 35 ans, passé par Wuhan et Shanghai Shenhua (Chine), retrouve l'Europe. Mais ne pensait pas susciter un tel bad buzz...

