Comme chaque année, le championnat de France aura ses représentants. Et si Jonathan David et surtout Eduardo Camavinga ont des arguments pour la victoire finale, la présence de Mitchel Bakker, le latéral néerlandais du PSG est une petite surprise.

Néanmoins, les trois joueurs ne partent pas favoris. Et pour cause. La concurrence est féroce pour cette édition 2020 puisque Erling Haaland, Jadon Sancho, Ansu Fati ou encore Alphonso Davies sont en lice pour le titre. Avec cinq joueurs (Foden, Saka, Sancho, Greenwood et Hudson-Odoi), l'Angleterre est le pays qui compte le plus de prétendants à la victoire. Le lauréat sera désigné le 14 décembre prochain, après le vote de quarante journalistes européens.