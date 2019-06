Cette boulette du PSG et du Barça qui a conduit au transfert du "Messi japonais" au Real Madrid

Le Buzz

Un joli coup mercato ne tient à pas grand-chose. Dans le cas du transfert de Takefusa Kubo au Real Madrid, cela tient à une belle boulette. Concurrents directs de la Maison Blanche sur le dossier du "Messi japonais", le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont été surpris de la signature du joueur de 18 ans dans la capitale espagnole selon le quotidien sportif Marca. Pour cause, les deux clubs pensaient que le contrat de Kubo se terminait le 31 janvier 2020 simplement parce que le site Transfermarkt l'indiquait. Grosse erreur. Son bail avec le FC Tokyo s'achevait le 1er juin.

Pendant que le Barça et le PSG attendaient sagement que son contrat se termine, le Real Madrid négociait avec l'entourage du Japonais et lui offrait un contrat de cinq ans et un salaire d'un million d'euros à la clé. L'ancien pensionnaire de la Masia a donc rejoint officiellement la capitale espagnole le 14 juin pour la modique somme de zéro euro. Quand on vous dit qu'un joli coup mercato ne tient à pas grand-chose…