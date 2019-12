En 2018-2019, Leeds avait lutté jusqu'au bout pour accéder à la Premier League... avant de trébucher contre Derby County lors des play-offs. Cette saison, les Peacocks sont une nouvelle fois aux avant-postes en Championship. Les joueurs de Marcelo Bielsa ont donc toujours des résultats probants et, en plus, ils y mettent la manière. Ce dimanche après-midi, Liam Cooper et ses partenaires ont arraché les trois points sur la pelouse de Birmingham à l'issue d'une rencontre très riche en buts (4-5).

Jamais menés, les visiteurs ont été repris au score à trois reprises. Les Blues pensaient même contraindre les Whites au partage des points quand Lukas Jutkiewicz a égalisé à l'amorce du temps additionnel (91e). Mais c'était sans compter sur l'infortuné Wes Harding, qui a trompé son propre gardien et offert la victoire à la formation du Yorkshire en toute fin de partie (95e). Fort de ce succès, Leeds prend les commandes du classement avec le même nombre de points que West Bromwich, qui a été surpris par Middlesbrouch (0-2).