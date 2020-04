Cinq changements par match, trois créneaux : la FIFA veut protéger les joueurs à la reprise

Selon les informations de Sky Sports News, la FIFA réfléchirait actuellement à une grande nouveauté pour les matches de football post-coronavirus. Au vu du calendrier intense qui s'annonce à la reprise, l'instance aurait proposé de faire passer les changements à cinq par rencontre, plutôt que trois. L'International Board (IFAB), qui régit les lois du jeu, aura toutefois le dernier mot.

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Alors que le football est actuellement mis sur pause en raison de la pandémie de Covid-19, la FIFA, de son côté, continue de travailler en vue d'une éventuelle reprise. Et si une date reste encore impossible à déterminer, l'instance est bien consciente du grand nombre de matches à (re)programmer dans un avenir proche. Pour protéger les joueurs, dont les organismes risquent d'être mis à rude épreuve, une nouvelle règle serait à l'étude.

L'Euro 2020 est concerné

Selon la très sérieuse chaîne britannique Sky Sports News, la FIFA a en effet proposé d'autoriser les équipes à effectuer jusqu'à cinq remplacements par match. Dans le but de perdre le moins de temps possible, les entraîneurs disposeraient de trois créneaux (en plus de celui de la mi-temps) pour les effectuer. De quoi éviter des arrêts de jeu interminables. "La sécurité des joueurs est l'une des principales priorités de la FIFA", a indiqué un porte-parole de l'instance à Sky Sports.

"Une préoccupation est que la fréquence des matches, plus élevée que la normale, peut augmenter le risque de blessures (...) En cas de prolongations, il y aurait la possibilité d'un remplacement supplémentaire", ajoute-t-il. Si cette mesure venait à être autorisée, elle s'appliquerait pour la fin de cette saison ainsi que la suivante. Et bien évidemment pour les matches gérés par la FIFA : ceux des sélections nationales. Selon Sky Sports, l'Euro 2020, organisé par l'UEFA et reporté à juin 2021, est également concerné. Désormais, c'est à L'IFAB, l'instance garante des lois du jeu du football, de trancher.

