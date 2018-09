Classement FIFA : La France et la Belgique se partagent la tête, l'Allemagne grimpe

Inséparables. Depuis leur demi-finale de la Coupe du monde le 10 juillet dernier (1-0), la France et la Belgique ne se quittent plus. Entre des supporters qui se chamaillent, des joueurs qui se sont retrouvés en club et des déclarations en tout genre, c'est "je t'aime moi non plus" entre Bleus et Diables Rouges. Et voilà que ce jeudi, les deux sélections se retrouvent en tête du classement FIFA à égalité.

Alors que les Belges étaient persuadés de détrôner les Bleus, les voilà avec un score de 1729 points. Le même que les champions du monde. Résultat, deux équipes en tête du classement FIFA et une première historique depuis la création de ce dernier il y a 25 ans. Derrière ce duo d'enfer, le Brésil reste 3e avec 1663 points. De son côté, l'Allemagne reprend des couleurs et gagne trois places en se classant 12e.