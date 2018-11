Claude Puel "n'a jamais été aussi fier" d'entraîner Leicester

Le Français Claude Puel s'est dit jeudi "fier" d'être l'entraîneur de Leicester, après la réaction du club et de ses supporters au décès de son président Vichai Srivaddhanaprabha dans le crash de son hélicoptère samedi. "Je n'ai jamais été aussi fier d'être l'entraîneur de ce club. Dans des ciconstances aussi difficiles, le personnel, les joueurs et les supporters ont montré à quel point ce club est spécial", a expliqué le technicien, après "la semaine la plus pénible de l'histoire du club".

"Jouer au football n'a pas été dans nos esprits cette semaine. Mais nous allons jouer ce week-end et tous les matches après pour honorer et commémorer cet homme qui a tant fait pour notre club", a ajouté Puel, alors que les "Foxes" doivent se rendre à Cardiff samedi lors de la 11e journée de Premier League.

La rencontre comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue contre Southampton, initialement prévue mardi mais reportée en raison du drame, a été reprogrammée le mardi 27 novembre, a annoncé le club jeudi.

Vichai Srivaddhanaprabha est décédé samedi, ainsi que quatre autres personnes, dans un accident d'hélicoptère qui s'est produit aux abords du King Power Stadium, après la rencontre contre West Ham en championnat.