C'est une semaine qui peut aider à redonner le sourire au football français. Ses clubs ont "fait le job" en Europe. Ce n'est pas non plus la semaine idéale puisque Nantes a affiché ses limites à Fribourg (2-0) ou que le PSG a dû se contenter d'un nul à Lisbonne contre Benfica (1-1). Mais comme Monaco, le Stade Rennais, Nice et bien sûr l'OM ont fait le plein de points ces derniers jours, la France a de quoi se féliciter de cette semaine européenne.

Pour le coefficient UEFA, c'est même une excellente nouvelle. La France a profité de cette semaine pour consolider sa cinquième place au classement européen. Pour ce "coefficient des pays" calculé sur la saison en cours et les quatre précédentes, les représentants français ont en effet creusé l'écart sur les Pays-Bas et le Portugal.

La France, qui possède l'avantage cette saison d'avoir encore toutes ses formations sur le Vieux Continent (6 sur 6) contrairement à ses autres adversaires, a vu le Portugal (une victoire, deux défaites, un nul) et les Pays-Bas (2 victoires, un nul, une défaite) engranger moins de points durant ces derniers jours. La France est un pu mieux installé au cinquième rang. Et ça n'a rien d'anodin puisqu'un glissement à la sixième place en fin de saison aurait pour conséquence de faire perdre aux clubs français un billet direct pour la phase de poules de la Ligue Europa.

