Combien de Ballons d'Or Maradona aurait-il gagné (s'il avait été éligible) ?

BALLON D'OR – L'immense carrière de Diego Maradona n'a jamais été couronnée d'un Ballon d'Or. Pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas éligible à la distinction individuelle. Et s'il avait été autorisé à concourir, combien en aurait-il gagné ? Et quand ? Hadrien Hiault et Maxime Dupuis se sont penchés sur la question dans le FC Stream Team.

