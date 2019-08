Au bout du suspense, Manchester City a remporté une première bataille dans cette saison 2019-2020 très prometteuse en Premier League. Comme l'année dernière, les hommes de Pep Guardiola démarrent l'exercice en s'adjugeant le Community Shield (1-1, 5-4 aux tirs au but), le sixième de l'histoire pour les Citizens. Il a néanmoins fallu batailler pour battre Liverpool ce dimanche à Wembley, malgré l'ouverture du score signée Raheem Sterling dès la 12e minute.

Jürgen Klopp ne faisait pas du Community Shield une priorité. Pourtant, on a vu son équipe se démener comme si c'était le match de sa vie en seconde période. Il faut dire que les Reds ont couru après le score suite au but de Sterling, à la suite d'un coup franc. Manchester City jouait alors à dix contre onze en raison de la sortie sur blessure de Leroy Sané, seule ombre de leur après-midi victorieux. En avance sur leur préparation, les Citizens affichaient la maîtrise qu'on leur connaît et semblaient pouvoir accélérer quand ils le désiraient. La routine en somme.

Raheem Sterling, premier buteur du matchGetty Images

Claudio Bravo, sacré numéro (2)

Et puis Liverpool a commencé à se rebiffer. Les champions d'Europe en titre ont même longtemps joué de malchance dans cette partie, touchant les montants à trois reprises (15e, 57e, 58e). La maladresse de Mohamed Salah n'a pas aidé non plus les Reds à prendre les devants (69e, 86e, 87e, 90e+2). C'est finalement Joel Matip, parfaitement servi par Virgil Van Dijk, qui a remis les deux équipes dos-à-dos (1-1, 77e) tandis que Claudio Bravo, habituelle doublure d'Ederson, a été impeccable sur sa ligne pour empêcher la défaite de City (69e, 83e, 87e, 90e+4). Kyle Walker l'a suppléé pour détourner une énième tentative de Salah sur sa ligne (90e+2).

Durant l'inéluctable séance des tirs au but, c'est encore une fois Claudio Bravo qui a enfilé son costume de sauveur. Alors que ses cinq coéquipiers ont tous trouvé le chemin des filets face à Alisson, il s'est couché du bon côté pour arrêter la tentative il est vrai un peu molle, de Georginio Wijnaldum. Malgré la défaite et une intersaison trouble, Liverpool a prouvé qu'il pouvait bel et bien continuer à tenir tête à Manchester City. Maintenant, on a hâte que la saison démarre vraiment.