Tranquille mais soucieux. Voilà comment résumer au mieux l’état de Lionel Messi vendredi soir. Tranquille car son Albiceleste a réussi à éviter le piège Venezuela en quarts de finale (2-0) pour s’offrir une demi-finale en forme de feu d’artifice face au Brésil. Soucieux car le Barcelonais n’a pas encore réussi à donner la plénitude de ses moyens jusqu’à présent.

"Ce n’est pas ma meilleure Copa America, je ne joue pas comme je l’espère, a-t-il lâché aux micros après la rencontre. Mais les matches sont faits comme ça, il n’y a pas beaucoup de jeu et c’est compliqué pour ceux qui veulent attaquer pour aller au bout. Il y beaucoup de traffic dans l’axe en plus. Mais bon, le plus important, c’est qu’on gagne".

"Messi, c’est Messi. Le meilleur au monde. Son apport sur le terrain mais aussi dans le vestiaire est primordial", l’a défendu dans la foulée Lionel Scaloni, sélectionneur argentin. Mais les deux hommes le savent, il faudra en montrer plus face au Brésil en demi-finale mardi. Sous peine de quitter la Copa avec une nouvelle déception au compteur.

"Ce sera un match très équilibré, comme l'ont été tous les matches de cette Copa. Le Brésil a aussi eu du mal à se qualifier, a ainsi déclaré le numéro 10 dans la zone mixte du Maracana. C'est difficile de dire qui sera favori entre l'Argentine et le Brésil, mais dans cette Copa América, tout le monde peut battre tout le monde. Nous les respectons, nous savons ce que le Brésil représente. Ils se sont qualifiés dans la douleur, mais ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence". Les Argentins aussi, avec Messi en tête. Reste à retrouver le bon tempo.