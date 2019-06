"La finale de la Copa America 2020 se tiendra en Colombie, ce qui était l'une de nos grandes aspirations", a déclaré M. Duque lors d'une réunion publique à Bogota. Le chef de l'Etat colombien a précisé que "la grande nouvelle" lui avait été communiquée par Alejandro Dominguez, le président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol).

La Conmebol avait annoncé le 9 avril que l'édition 2020 de la Copa America aurait lieu en Argentine et en Colombie, inaugurant ainsi un nouveau format avec deux pays organisateurs. Il restait encore à fixer le lieu de la finale.

Deux groupes de six, le Brésil et l'Argentine séparés

Afin de rendre possible le déroulement de la compétition dans deux pays distants de plusieurs milliers de kilomètres, la Conmebol a prévu de répartir les équipes en deux groupes de six, qui joueront dans chacun des deux pays.

Le format actuel, resté en vigueur pour l'édition 2019 au Brésil, fonctionne avec trois groupes de quatre, répartis par tirage au sort. En 2020, les groupes seront définis selon des critères géographiques.

Colombie, Brésil, Venezuela, Equateur et Pérou, qui appartiennent à la zone Nord, joueront en Colombie, avec en plus une des deux sélections invitées, l'Australie ou le Qatar. L'Argentine recevra pour sa part les rencontres de la zone Sud, avec l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie, ainsi que l'autre sélection invitée.

Lionel Messi face à Filipe Luis pendant Argentine - Brésil, à la Copa América 2015.Panoramic

La Colombie à domicile, un bon souvenir

À l'issue de la première phase, les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale. La Colombie a organisé pour la dernière fois la Copa América en 2001, édition lors de laquelle elle a remporté son premier et unique titre continental. L'Argentine, elle, a été organisatrice pour la dernière fois en 2011. Elle avait été éliminée en quart de finale par l'Uruguay, qui a remporté le titre. L'Argentine a gagné 14 fois la Copa América, la dernière fois il y a 26 ans, lors de l'édition 1993 en Equateur.

En octobre 2018, la FIFA a donné son autorisation à la Conmebol pour que la Copa América, le plus vieux tournoi de sélections au monde, se joue désormais tous les quatre ans à partir de l'édition de 2020, pour coïncider avec les années du championnat d'Europe des nations.

Cela a entraîné l'organisation de deux éditions de la Copa América sur deux années consécutives, 2019 et 2020. Cela s'était déjà produit en 2015 et 2016, avec l'édition 2015 jouée au Chili et une édition supplémentaire en 2016 aux Etats-Unis pour célébrer le centenaire de la première Copa América en 1916.