Ça y est, le Brésil débute la préparation de sa Copa América. Au centre d'entraînement de Teresopolis, seuls sept joueurs seront présents cette semaine. L'attaquant vedette Neymar ne se présentera que le 28 mai, avec les autres joueurs du Paris Saint-Germain, Daniel Alves, Thiago Silva et Marquinhos.

Mercredi, le jeune attaquant Richarlison, 22 ans, est arrivé en premier à la Granja Comary, complexe ultra-moderne perché dans des montagnes verdoyantes. "Je veux aller très vite sur le terrain pour m'entraîner. Je suis très content d'être ici avec la Seleçao, c'est un moment unique", a affirmé le joueur d'Everton, cité dans un communiqué de la fédération brésilienne (CBF). Richarlison a été suivi de près par David Neres, autre attaquant de 22 ans, un des grands acteurs de l'épopée de l'Ajax Amsterdam jusqu'en demi-finales de Ligue des Champions.

Séances d'exercices physiques

Fernandinho, Gabriel Jesus et Casemiro doivent arriver d'ici la fin de la journée, tandis qu'Ederson et Filipe Luis sont attendus jeudi. Alisson et Roberto Firmino, qui joueront la finale de la Ligue des Champions le 1er juin avec Liverpool, seront les derniers à rejoindre le reste de l'équipe.

L'entraînement sur terrain prévu mercredi a été remplacé par une séance d'exercices physiques à l'intérieur du complexe. Le sélectionneur Tite a fait une brève apparition près du terrain, tandis que des employés étaient encore en train de repeindre les lignes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Grand favori de la Copa América, le Brésil, dont le dernier titre continental remonte à 2007, fera ses grands débuts dans le tournoi le 14 juin, à Sao Paulo, lors du match d'ouverture contre la Bolivie.

Avant la compétition, les Brésiliens disputeront deux matches amicaux, contre le Qatar, le 5 juin à Brasilia, et contre le Honduras, le 9 juin à Porto Alegre.