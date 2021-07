"Quand Neymar est heureux, tout est toujours plus facile…" Ces mots ont été prononcés il y a quelques jours seulement par l’un des joueurs qui connait le mieux la star brésilienne : Thiago Silva. Partenaire en sélection, coéquipier au Paris Saint-Germain pendant trois saisons, le défenseur a toujours vanté les qualités techniques, évidemment, mais aussi humaines du numéro 10.

Neymar Crédit: Getty Images

Meilleur passeur de l’histoire du Brésil, bientôt meilleur buteur

Et, une chose est sûre au vu des premières semaines de la Copa América : avec sa sélection, Neymar est aux anges. Lors des trois premiers matches de poule du Brésil, l’apport du Parisien est sans appel : buteur et passeur décisif sur le premier match, buteur sur le second, et passeur décisif sur le troisième match, dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Comme un symbole : la seule fois où le Brésil a calé pendant cette phase de poule, c’était lors de sa dernière rencontre, contre l’Equateur. Un match où Neymar avait été ménagé et mis sur le banc…

Dans une Copa América qui se joue à domicile, le Brésilien brille avec sa sélection. Neymar vient de devenir le meilleur passeur de l’histoire de la Seleçao avec 48 offrandes, devant Pelé. Et s’il inscrit encore dix buts dans sa carrière internationale, ce qui en prend le chemin vu son âge (29 ans) et son rendement, il dépassera aussi le "Roi" dans cette catégorie, et sera donc le meilleur buteur et le meilleur passeur de l’histoire du Brésil. Des statistiques hallucinantes pour un joueur qui, rappelons-le, ne joue pas au poste d’avant-centre.

"C'est un très grand honneur pour moi de faire partie de l'histoire de la sélection brésilienne. Pour être sincère, mon rêve a toujours été de jouer pour la sélection. Je n'aurais jamais imaginé atteindre de tels chiffres, avait-il d’ailleurs déclaré après avoir battu le record de passes décisives de Pelé face à la Colombie. Ces chiffres ne sont rien par rapport à ma fierté de jouer pour le Brésil, de représenter mon pays, ma famille."

Ces deux dernières années ont vraiment été compliquées

Ces bonnes performances et ces records battus avec la Seleçao émergent après une nouvelle saison en demi-teinte de Neymar en club. Quand il joue, il y a peu de choses à redire sur le Brésilien, mis à part quelques soucis dans la finition qui se sont révélés en deuxième partie de saison. Le problème, c’est que Neymar joue (trop ?) peu. Cette saison, il n’a pris part qu’à 18 rencontres de Ligue 1, 3 de coupe nationale et 9 de Ligue des champions. Un bilan trop maigre pour un joueur de sa trempe.

Le numéro 10 brésilien n’est pas responsable de ces absences pour autant. Mais son attitude et son hygiène de vie ont été pointées du doigt à quelques reprises depuis sa signature dans la capitale. Pourtant, ces mêmes critiques disparaissent quand "Ney" étale sa magie, comme il a pu le faire sur la pelouse de Manchester United ou bien lors de la confrontation face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Si Neymar fait l’unanimité en son pays, son cas divise au sein des suiveurs et des supporters du club de la capitale. Alors, où réside le problème pour le joueur ? La réponse se trouve peut-être dans la déclaration de Thiago Silva, retranscrite plus haut. Quand Neymar est heureux, Neymar régale. Mais quand Neymar n’est pas épanoui, Neymar agace. Et le numéro 10 n’était pas dans la forme de sa vie ces derniers mois, et semblait très affecté par la crise sanitaire notamment. "C'est très émouvant pour moi, j'ai vécu tellement de choses. Ces deux dernières années ont vraiment été compliquées (...) C'est un moment atypique, difficile. Dans le monde entier, pas seulement ici. Être un exemple pour certains me remplit de joie", confiait-il au micro de la télévision brésilienne après la victoire face à la Colombie.

Mais les mois à venir s’annoncent déjà plus radieux pour le joueur. Neymar, qui a récemment affirmé et répété qu’il était heureux au club, vient de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Sur le plan sportif, Paris va se renforcer, avec les arrivées plus que probables de Donnarumma et Hakimi, additionnées à celle déjà conclue de Wijnaldum. Selon diverses sources, dont certaines venant d’Espagne, le Brésilien pousse auprès de Mbappé pour le convaincre de rester à Paris, à ses côtés. Une nouvelle saison s’ouvre pour Neymar, sa cinquième au PSG. Peut-être celle où il va enfin mettre tout le monde d’accord, comme au Brésil ?

