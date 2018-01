Facile vainqueur à Lleida (0-4), l'Atlético Madrid a retrouvé Diego Costa

Diego Costa is back ! Et l'attaquant a bien évidemment participé à la fête de l'Atlético Madrid sur le terrain de Lleida (D3) mercredi en 8es de finale aller de Coupe du Roi (4-0). Costa (29 ans), transféré de Chelsea en septembre dernier pour environ 55 millions d'euros, a été lancé sur la pelouse à la 64e minute et il a vite retrouvé ses marques sous le maillot "colchonero", porté entre 2010 et 2014 : il a dévié en taclant un centre de Juanfran (69e) pour inscrire le but du 3-0, subissant sans broncher une grosse semelle sur l'action qui lui a laissé le genou en sang.

Les deux premiers buts avaient auparavant été inscrits par Diego Godin de la tête (33e) et Fernando Torres, peut-être hors-jeu, sur un centre de Kevin Gameiro (37e). Lleida a fini à dix après l'exclusion de Marc Trilles (90e+1) sur un coup franc qu'Antoine Griezmann a catapulté au fond (90e+2).