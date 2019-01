Coupe d'Italie - L'AC Milan en 1/4 après son succès contre la Sampdoria (0-2), doublé pour Cutrone

L'AC Milan par la petite porte. Face à la Sampdoria de Gênes, les Milanais ont souffert mais sont parvenus à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie (0-2 a.p). Dans une rencontre assez pauvre en occasions, les joueurs de Gennaro Gattuso ont su forcer la décision en prolongation grâce à un doublé de Patrick Cutrone. La Sampdoria n'a pas démérité et aurait même pu ouvrir le score en seconde période. Fabio Quagliarella puis Albin Ekdal se sont procurés d'énormes occasions. Mais Pepe Reina a répondu présent. Sans briller, Milan continue sa route.

Le Milan a peiné mais il est passé. Son héros n'est autre que Cutrone qui a d'abord remplacé Samuel Castillejo, et qui a ensuite inscrit un superbe doublé durant la prolongation. Les deux équipes se sont d'abord observées en première période avant de se montrer plus entreprenantes en seconde. Et la Sampdoria s'est créée des occasions et a bien failli surprendre des Milanais fébriles. C'est d'abord Quagliarella qui n'a pas su cadrer sa frappe alors qu'il se trouvait seul face à Reina (78e), puis Ekdal a décroché une frappe surpuissante que le gardien espagnol est allé chercher sous sa barre transversale (80e).

Première réussie pour Paqueta

Gattuso a alors décidé de faire entrer du sang neuf pour attaquer la prolongation au mieux. Cutrone est sorti du banc et s'est mué en sauveur. L'Italien a inscrit un superbe doublé (0-1, 102e et 0-2, 108e), ses 8e et 9e buts de la saison toutes compétitions confondues, et empêché une mauvaise surprise au club lombard. Une performance qui va peut-être lui permettre de devenir un titulaire à part entière.

C'était aussi un soir de première pour Lucas Paqueta. Fraîchement débarqué en Italie, le milieu de terrain brésilien s'est montré à l'aise au milieu de terrain pour sa première sortie avec le maillot rossoneri. Placé devant la défense, il n'a pas hésité à faire les efforts nécessaires pour aider ses coéquipiers. Très propre dans ses passes et ses relances, il a réalisé un très bon premier match sous ses nouvelles couleurs.