Place aux poids lourds de la Serie A. Pour lancer les quarts de finale, Naples recevra la Lazio. Les Romains entraînés par Simone Inzaghi restent ainsi sur 11 victoires consécutives en championnat et se prennent à rêver de titre. Le grand rendez-vous de la semaine pour Immobile et les autres est plutôt dimanche avec le derby de Rome en Serie A, mais la Lazio est tenante du titre en Coupe et veut maintenir sa dynamique.

En face, Naples est en revanche au plus bas avec quatre défaites en cinq matches de championnat depuis que Gennaro Gattuso a remplacé Carlo Ancelotti. Seulement 11e en championnat, les Napolitains ont bien besoin de la Coupe pour sauver leur saison et doivent retrouver un peu de confiance avant de se frotter à Barcelone en Ligue des Champions. Mercredi, la Juventus recevra l'AS Rome. Les Turinois ont creusé un premier écart ce week-end en championnat et comptent quatre longueurs d'avance sur l'Inter Milan après avoir battu Parme.

Mais ils n'ont pas particulièrement impressionné, pas plus que la semaine précédente quand ils sont venus dans la capitale battre la Roma (2-1). Les "Giallorossi" savent donc qu'ils ont la possibilité de gêner les Turinois et de prendre leur revanche, même s'ils doivent gérer l'absence de leur buteur Edin Dzeko, suspendu. La semaine prochaine, les quarts de finale se poursuivent avec deux matches en deux jours au stade San Siro, AC Milan-Torino le mardi 28 et Inter Milan-Fiorentina le mercredi 29.

Le programme

Mardi 21 janvier

20h45 : Naples - Lazio Rome

Mercredi 22 janvier

20h45 : Juventus - AS Rome

Mardi 28 janvier

20h45 : AC Milan - Torino

Mercredi 29 janvier

20h45 : Inter Milan - Fiorentina