La tendance est à l'accalmie entre Corinne Diacre et Wendie Renard. C'est du moins ce que la sélectionneuse de l'équipe de France a laissé entendre dimanche sur Canal + Sport en déclarant que le "sujet était clos", par rapport aux critiques que Wendie Renard avait formulé à son égard dans son autobiagraphie. Dans le livre "Mon étoile" sorti en décembre, la défenseuse centrale multi-titrée de l'OL est revenue sur la perte du brassard de capitaine en équipe de France, une décision annoncée sèchement par Diacre selon elle. "Je tombe des nues, sonnée. Quatre ans de capitanat balayée en moins de cinq minutes". La Martiniquaise de 29 ans (118 sélections) a également rapporté, dans l'ouvrage avoir "beaucoup souffert de son désaveu et de sa brutalité".

"On s'est vu cette semaine au siège de la Fédération. On a eu une franche discussion, on s'est dit les choses", a expliqué Diacre à l'antenne de Canal+ Sport, depuis Bordeaux où elle assistait au match de D1 entre les Girondines et les Lyonnaises. "Maintenant le sujet est clos, l'idée c'est de regarder vers l'avant, de continuer à travailler et surtout de faire en sorte que cette équipe de France soit performante tout simplement", a-t-elle poursuivi.

Interrogé en décembre par l'AFP, le président de la Fédération Noël Le Graët avait jugé "pas très adroit" de la part de Renard de revenir publiquement sur "des faits de vestiaire et du passé". "J'aurais préféré qu'elle ne parle pas de cet épisode. (...) Surtout qu'aujourd'hui, les deux s'entendaient parfaitement bien." L'équipe de France disputera un "Tournoi de France" amical début mars contre le Canada, le Brésil et les Pays-Bas, avant de poursuivre mi-avril son parcours qualificatif à l'Euro-2021.