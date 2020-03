Coronavirus : L'Inter Milan se retire de la Youth League, Rennes vainqueur sur tapis vert

L'ombre du coronavirus continue de planer sur le monde du sport. Et notamment sur celui italien. Alors que la Serie A pourrait être officiellement suspendue mardi, l'Inter Milan a décidé, ce lundi, "de stopper toutes ses activités concernant ses équipes jeunes". "La décision du club intervient dans le but de protéger la santé de ses joueurs (pour la plupart mineurs), licenciés et employés", peut-on lire dans le communiqué du club lombard.

En faisant ce choix, l'Inter décide donc de se retirer de la Youth League. Délocalisé à Florence et décalé au 11 mars, le huitième de finale face au Stade Rennais n'aura donc pas lieu. Résultat, le club breton s'impose sur tapis vert et se qualifie automatiquement pour les quarts de finale. "Nous ne disputerons pas ce match (...) Nous reconnaissons l'importance de la compétition, et conscients que notre absence causera une défaite automatique, nous avons décidé de ne pas jouer pour les raisons citées auparavant et dans la lignée des dispositions prises par les autorités compétentes", précise l'Inter.