Football

Coup franc, reprise, volée... Les plus beaux buts amateurs de la semaine

Comme chaque semaine, en partenariat avec Rematch, retrouvez les trois plus beaux buts amateurs de la semaine commentés par nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier. Au programme, un joli coup franc en pleine lucarne, une reprise de 25mètres et une reprise de volée à la suite d'un corner mal dégagé. Une nouvelle fois : régalez-vous !

00:00:55, il y a une heure