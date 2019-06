L'arbitrage lors de la défaite face à l'Algérie (1-0) a été "vraiment catastrophique, inadmissible", a fustigé dimanche le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé, sous pression avant de jouer le Kenya pour la qualification pour les 8es de la CAN. "Je n'ai pas envie de revenir sur l'arbitrage que j'ai trouvé, aujourd'hui je le dis, vraiment catastrophique, inadmissible, pour peser mes mots. Il y a des choses sur l'arbitrage que je n'ai pas envie de dire parce que je sais que je serais suspendu, mais il faut à un moment donné protéger l'intégrité de nos joueurs", a lancé le technicien.

Le coach avait certainement en tête le penalty qu'aurait pu siffler le Zambien Janny Sikazwe pour la faute sur Sadio Mané en fin de match. Après ce revers, les Lions de la Teranga ne sont pas encore assurés de voir la phase finale. Mais un nul suffira face au Kenya lundi au Caire, pour que cette sélection, grande favorite pour le titre, poursuive son parcours.

"Je ne suis pas du genre à tout remettre en cause en quatre jours, je suis quelqu'un de très équilibré. Effectivement, il a y des choses qui n'ont pas fonctionné mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire une révolution en l'espace de quatre jours", a déclaré l'ancien défenseur du Paris SG.

" Qu'ils s'occupent d'eux, qu'ils s'occupent de leurs équipes "

Aliou Cissé a également répondu à la déclaration de son homologue kényan Sébastien Migné qui s'interrogeait sur le fait que le Sénégal n'avait jamais remporté la CAN. "Est-ce que ça voudrait dire que dans les moments importants la pression annihile un petit peu la qualité des joueurs sénégalais ? Je l'espère encore jusqu'à demain!", a déclaré le Français.

"Je pense que souvent mes homologues ont tendance à parler de nous. Qu'ils s'occupent d'eux, qu'ils s'occupent de leurs équipes. Qu'est-ce qu'il connaît de la mentalité du Sénégal ? Qu'est-ce qu'il connaît de notre peuple ? Comment peut-il dire qu'on n'a pas le mental ?", s'est insurgé le sélectionneur sénégalais.

"On est N.1 africain depuis trois ans, on est allé à la Coupe du monde 2018, c'est notre première défaite depuis quatre ans sur la scène continentale. Je pense qu'aujourd'hui une équipe qui n'a pas le mental ne fait pas ce parcours-là", a réagi Cissé. Il pourra compter sur le retour de blessure d'Ismaïla Sarr et Idrissa Gueye. Alfred N'Diaye, Salif Sané et Youssouf Sabaly seront par contre absents.