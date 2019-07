Le gardien de la Tunisie Mouez Hassen, furieux d'avoir été remplacé la veille juste avant la séance de tirs au but victorieuse des Aigles de Carthage, s'est repenti, mardi, pour sa "réaction regrettable" sur Twitter. "Je tiens à revenir sur l'incident d'hier et je commencerai tout d'abord à présenter mes excuses à mon coach, mes coéquipiers ainsi qu'à tous les supporters de l'équipe nationale", écrit Hassen, mettant sa "réaction regrettable" sous le coup de la "pression de la patrie".

Après avoir manifesté son refus de quitter le terrain à grand renfort de non du doigt, le gardien de Nice a bien failli rentrer directement au vestiaire quand Alain Giresse a demandé son remplacement par Farouk Ben Mustapha dans les buts tunisiens pour la séance de tirs au but face au Ghana (1-1, 5-4 t.a.b) en huitièmes de finale. Des gestes d'humeur sans conséquence puisque son remplaçant a arrêté un tir ghanéen décisif et propulsé la Tunisie en quarts.

"(Je) m'engage à avoir une attitude positive et un esprit de cohésion pour le reste de mon parcours avec les Aigles de Carthage", promet le gardien de 24 ans à moins de 48h du quart de finale face à Madagascar.