Près de 30 ans plus tard, l'Algérie va regoûter à une finale de la CAN. Alors qu'on se dirigeait tout droit vers la prolongation après un match emballant par intermittence, Riyad Mahrez a rappelé à tout le monde pourquoi il est une star en propulsant un ultime coup franc dans les cages du Nigeria (2-1). Globalement meilleurs sur l'ensemble du match, les Fennecs sont plus que jamais favoris pour l'ultime face-à-face qui les opposera au Sénégal vendredi prochain au Caire.

Plus d'informations à suivre...