Champion en titre, le Cameroun est tombé de haut lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sortis en huitième de finale par le Nigeria (3-2), les Lions Indomptables ont prématurément quitté le tournoi égyptien. Et les premiers fusibles ont sauté. Déjà en délicatesse avec le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, qui avait déjà mis en doute la suite du duo, Clarence Seedorf et son adjoint Patrick Kluivert n'ont pas survécu à cette élimination.

Le sélectionneur et son adjoint, arrivés en août 2018, ont été démis de leurs fonctions mardi, comme l'a annoncé la fédération camerounaise dans une communiqué. "La Fédération Camerounaise de Football a, conformément aux stipulations des clauses résolutoires de leurs contrats de travail respectifs, décidé de mettre fin aux fonctions de l'entraîneur-sélectionneur Clarence Seedorf et de l'entraîneur adjoint, Patrick Kluivert, à compter de ce jour." Le duo quitte donc le Cameroun sur un bilan de 4 nuls, 3 défaites et 3 victoires en 10 matches depuis sa prise de fonction.