COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2021 - En fin de bail le mois prochain, le sélectionneur des Super Eagles Gernot Rohr devrait bientôt voir son contrat prolongé de deux ans supplémentaires comme l'a annoncé mardi la fédération nigériane de football.

Le Germano-Français Gernot Rohr signera la semaine prochaine une prolongation de son contrat de sélectionneur avec le Nigeria, après un accord trouvé entre la Fédération (NFF) et le technicien. "Le comité exécutif a mandaté le secrétaire général pour assurer la liaison avec le technicien des Super Eagles, Gernot Rohr, en vue de conclure toutes les questions concernant son nouveau contrat au cours de la prochaine semaine", écrit la NFF dans son communiqué.

Coupe d'Afrique des Nations Le retour de la CAN en hiver, une décision qui fait débat 16/01/2020 À 14:20

Ce nouveau contrat sera d'une durée de deux ans, avec comme objectifs pour Rohr, en fin de bail le mois prochain, de qualifier les Super Eagles pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et le Mondial 2022. Rohr, âgé de 66 ans, entraîne depuis 2016 l'équipe nationale du Nigeria, qu'il a menée jusqu'aux phases finales du Mondial 2018 et de la CAN 2019 en Egypte. Le Nigéria a terminé à la troisième place de la CAN.

Coupe d'Afrique des Nations L'enfant de Sarcelles, Riyad Mahrez, reçoit la médaille de la ville 27/07/2019 À 06:41