Au moment d’aborder cette dernière journée du groupe D, une question : qui pour accompagner le Maroc, déjà qualifié pour les 8es de finale ? Grâce à sa large victoire face à la Namibie (1-4), la Côte d’Ivoire termine à la 2ème place et valide son billet pour la phase finale.

De son côté, l’Afrique du Sud, battue sur le fil par les Marocains (0-1), devra patienter jusqu’à ce mardi pour savoir si ses 3 points suffisent pour faire partie des quatre meilleurs troisièmes.

Sans Pépé, remplaçant à la surprise générale et pas entré en jeu, les Eléphants ont fait le travail face à la Namibie, l’équipe la plus faible de ce groupe. Légèrement hors-jeu, Gradel a lancé les siens d’une belle volée croisée (0-1, 39e). Dié (0-2, 58e), Zaha (1-3, 84e) et Cornet (1-4, 89e) ont marqué en seconde période pour donner plus d’ampleur à la victoire ivoirienne simplement ternie par le seul but namibien de la compétition inscrit par Kamatuka (1-2, 71e). Le champion d’Afrique 2015 connaîtra son adversaire, le premier du groupe E, ce mardi.

Quant au Maroc, il a poursuivi son sans-faute face à l’Afrique du Sud. Troisième succès en trois matches pour les hommes d’Hervé Renard qui a très peu fait tourner son effectif malgré la qualification déjà acquise.

Une victoire sur le modèle du premier match contre la Namibie, à savoir un but inscrit dans les dernières minutes sur coup de pied arrêté. Opportuniste, Boussoufa a bien réagi sur un second ballon pour tromper le gardien sud-africain (0-1, 90e).

Des Bafana Bafana qui pourraient regretter ce but encaissé tardivement. Avec seulement trois points au compteur, ils pourraient dire adieu au statut de meilleurs troisièmes. Réponse, là encore, ce mardi.