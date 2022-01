Pour Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, la CAN 2022 est déjà terminée sans qu'ils aient joué la moindre minute. Testés positifs au Covid-19 avant le début de la compétition , les deux joueurs, qui ont manqué les deux premiers matches face aux Comores (1-0) at au Ghana (1-1), vont rentrer dans leurs clubs respectifs (ndlr : Arsenal et Nice) comme l'a annoncé lundi le sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu.

"Vu le souci médical que Pierre-Emerick (Aubameyang) et Mario (Lemina) ont rencontré, en accord avec le docteur, mon président de fédération et les joueurs, on a pris la décision sage de les faire rentrer dans leurs clubs afin qu'ils puissent se soigner, être pris en charge", a déclaré le technicien français. De son côté, la fédération gabonaise annonce sur son compte Twitter que les deux hommes vont poursuivre "des examens approfondis" au sein de leur club.

"présenteraient des lésions cardiaques". Il est bien clair que Pierre-Emerick n'a pas de problème cardiaque, Mario non plus, c'est possible que la maladie ait laissé des traces, a expliqué l'entraîneur français des Panthères. On va refaire des IRM, mais il était sage de ne pas les faire jouer, on a suivi le protocole." Un protocole qui sera désormais pris en main par Arsenal et l'OGC Nice. La fédération gabonaise avait par ailleurs indiqué vendredi, avant la rencontre face au Ghana, que Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina". Une information rectifiée après le match par Patrice Neveu . ", a expliqué l'entraîneur français des Panthères.Un protocole qui sera désormais pris en main par Arsenal et l'OGC Nice.

