La multiplication des nouveaux cas de Covid-19 dus au nouveau variant Omicron inquiète la planète football et pourrait perturber le calendrier de la saison 2021-22. Selon les informations de RMC Sport , une incertitude règne concernant l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2022 au Cameroun (9 janvier au 6 février) et la Confédération africaine de football (CAF) pourrait même annoncer une possible annulation de la prochaine édition.

Certains sélectionneurs auraient eu écho de cette réflexion au sein des instances de la CAF. Par ailleurs, plusieurs clubs anglais seraient refractaires à l'idée de laisser leurs joueurs participer à la compétition du fait des conditions sanitaires actuelles mais aussi à cause de la quarantaine imposée pour revenir sur le sol britannique. Dans ce cas, certaines formations seraient privées de leurs joueurs pendant au moins un mois (ndlr : les huitièmes de finale doivent débuter le 23 janvier).

Les clubs de Ligue 1 vont également perdre des joueurs durant la Coupe d'Afrique des nations. Avec Wahbi Khazri (Tunisie), Yvan Neyou, Harold Moukoudi (Cameroun), Saïdou Sow (Guinée) et Denis Bouanga (Gabon), Saint-Etienne pourrait être privé de cinq titulaires réguliers au début de l'hiver. Du côté de l'OL et du PSG, Karl Toko-Ekambi (Cameroun), Tino Kadewere (Zimbabwe), Islam Slimani (Algérie), Achraf Hakimi (Maroc), Idrissa Gueye et Abdou Diallo (Sénégal) sont également concernés. Mais l'évolution de la situation sanitaire pourrait en décider autrement.

