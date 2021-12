Un noyau dur mais de un vent de fraîcheur dans la liste de 27 joueurs retenus par le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé. Dans ce groupe dévoilé pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera au Cameroun du 9 janvier au 6 février, les cadres tels qu'Edouard Mendy (Chelsea), Kalidou Koulibaly (Naples) ou Sadio Mané (Liverpool) sont bien présents. Cissé, qui en sera à sa troisième CAN en tant que sélectionneur des Lions, a également inclus dans cette liste comprenant exclusivement des joueurs évoluant dans les championnats européens Bouna Sarr (Bayern Munich) et Abdou Diallo (PSG). Au total, 17 joueurs disputeront leur première phase finale de la CAN.

"Le noyau de l'équipe est là", a déclaré le sélectionneur en conférence de presse. "Ce n'est pas la nouveauté qui fera la différence" à la CAN, a-t-il ajouté, soulignant que la présence des joueurs qui découvrent la compétition peut être "une source fraîcheur". "Je veux cette CAN. Je cours derrière elle depuis 1999", a rappelé Cissé qui fut capitaine de l'équipe finaliste malheureuse de cette compétition en 2002 au Mali.

Les Lions seront réunis dans la ville de Diamniadio, près de Dakar, à partir de lundi. Le Sénégal, finaliste malheureux de la CAN-2019, affrontera dans le groupe B le Zimbabwe le 10 janvier, la Guinée le 14 et le Malawi le 18.

Gardiens (3): Edouard Mendy (Chelsea/ENG), Alfred Gomis (Stade Rennais/FRA), Seny Dieng (QPR/ENG)

Défenseurs (9): Kalidou Koulibaly (Naples/ITA), Ibrahima Mbaye (Bologne/ITA), Bouna Sarr (Bayern Munich/GER), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace/ENG), Abdou Diallo (PSG/FRA), Abdoulaye Seck (Royal Antwerp/BEL), Fodé Ballo Touré (AC Milan/ITA), Saliou Ciss (Nancy/FRA), Pape Abou Cissé (Olympiakos/GRE)

Milieux de terrain (7): Idrissa Gana Gueye (PSG/FRA), Nampalys Mendy (Leicester/ENG), Pape Matar Sarr (Metz/FRA), Moustapha Name (Paris FC/FRA), Mamadou Loum N'diaye (Deportivo Alavés/ESP), Pape Gueye (Marseille/FRA), Joseph Lopy (Sochaux/FRA)

Attaquants (8): Sadio Mané (Liverpool/ENG), Boulaye Dia (Villarreal/ESP), Ismaïla Sarr (Watford/ENG), Habib Diallo (Strasbourg/FRA), Bamba Dieng (Marseille/FRA), Keita Balde Diao (Cagliari/ITA), Mame Baba Thiam (Kayserispor/TUR), Famara Diédhiou (Alanyaspor/TUR)

