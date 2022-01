L'arrêt de sa vie. Titularisé au poste de gardien de but des Comores pour leur huitième de finale de la Coupe d'Afrique des nations contre le Cameroun, ce lundi à Yaoundé, le défenseur Chaker Alhadhur a réalisé une double parade cruciale pour garder son équipe nationale dans le match. Menés 1-0 à la 53e minute de jeu, ce dernier a arrêté une première frappe d'Aboubakar en se jetant au sol avant de se relever pour repousser une autre tentative de Ngamaleu. Incroyable !

Malheureusement, quelques minutes plus tard, Vincent Aboubakar a réussi à tromper la vigilance de ce gardien d'un soir en reprenant une passe laser d'Hongla afin de marquer le but du break (70e), imitant le Lyonnais Karl Toko Ekambi en première période. Le Cameroun a fait un grand pas vers les quarts de finale de la CAN 2022.

