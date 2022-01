Pourquoi Janny Sikazwe, l'arbitre de Mali-Tunisie (1-0), a-t-il stoppé la rencontre à la 85e puis à la 89e mercredi ? Au lendemain de ce couac qui a fait le tour de la planète, Essam Abdel-Fatah, le patron des arbitres de la CAN, a affirmé à des journalistes locaux que Janny Sikazwe avait été victime d'une insolation avant d'être conduit à l'hôpital ce qui pourrait expliquer son absence quand la rencontre a failli reprendre plusieurs minutes plus tard.

Ad

Il y a eu beaucoup de décisions bizarres

Coupe d'Afrique des Nations "Honte", "farce", "mascarade" : La presse tunisienne ne digère pas IL Y A 5 HEURES

Interrogé par beIN Sports, Wahbi Khazri a estimé que l'arbitre du match Mali-Tunisie "n'était plus cohérent". On en parlait entre nous, on a senti que l’arbitre perdait le fil du match, a précisé le capitaine tunisien. Il n’était plus cohérent dans ses choix et ses décisions. Il était très chaud. Nous aussi on avait mal à la tête avec la chaleur. Mais ce n’est pas une excuse. Même le fait de vouloir revenir après… Revenir 20 minutes après, c’est très bizarre, il y a eu beaucoup de décisions bizarres."

Par ailleurs, le joueur de Saint-Etienne a confirmé que la Tunisie avait déposé une réserve technique à l'issue de la rencontre. "L’objectif aurait été de terminer le match mais je ne sais pas comment ça peut se passer. Ce n’est plus entre nos mains. Le Mali a fait un beau match... Va-t-on rejouer la rencontre ? C’est compliqué aussi pour le Mali qui menait. C’est dommage d’en arriver là. On essaie de mettre le foot africain au plus haut niveau et on n'est pas suivi", a conclu l'ex-Rennais.

Messi au Barça, Benzema meilleur buteur des Bleus : Nos 4 paris dingues pour 2022

Coupe d'Afrique des Nations Aubameyang et Lemina négatifs au Covid-19, Neveu positif IL Y A 7 HEURES